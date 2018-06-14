Правозащитники обратились к украинским властям из-за безнаказанности радикалов
Международные правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International, Front Line Defenders и Freedom House призвали власти Украины принять меры для прекращения атак радикальных групп.
Обращение они адресовали министру внутренних дел Арсену Авакову и генпрокурору Юрию Луценко.
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Отмечается, что за последние месяцы украинская власть никак не отреагировала на большинство инцидентов с участием радикалов, что создало атмосферу почти полной безнаказанности.
Также правозащитники отметили, что из-за отсутствия реакции на агрессивные действия радикалов количество инцидентов с их участием увеличивается.
Мы настоятельно призываем вас принять эффективные меры для предотвращения и пресечения действий, способствующих ненависти и дискриминации, и привлечь виновных к ответственности,
– говорится в обращении.
В заявлении отмечается, что радикальные группы, прикрываясь патриотизмом и защитой традиционных ценностей, совершают агрессивные действия в отношении женщин, этнических меньшинств, представителей ЛГБТ, а также других людей, чьи взгляды не совпадают с их.
"Мы призываем МВД, прокуратуру и политических лидеров Украины выполнить свои обязательства по обеспечению права на свободу мирных собраний и права на безопасность для всех людей в стране", – добавили правозащитники.