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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Государство спонсирует праворадикалов: С14 получила полмиллиона

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Националистическая организация С14
Националистическая организация С14 / Фото из соцсетей

8 июня конкурсная комиссия Министерства молодежи и спорта провела распределение бюджетных средств. Государственное финансирование суммарно на почти полмиллиона гривен получили несколько проектов националистической организации "С14", еще 700 тысяч получила ГО "Голосіївська криївка".

Об этом сообщает "Громадьске радио".

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Конкурсная комиссия решила, что средства из бюджета получат три проекта общественной организации "Образовательная ассамблея", среди учредителей которой Евгений Карась (руководитель радикалов "С14") и детский лагерь от ОО "Сич-С14", среди учредителей которой Владимир Карась (имеет такую же фамилию, отчество, как и руководитель "С14" и зарегистрирован по тому же адресу). Сумма – 440 тысяч гривен.

Деньги должны пойти на четыре проекта: "Национально-патриотическое воспитание – залог информационной безопасности государства", "Популяризация национального исторического наследия путем использования историко-симулятивной забавы "Холодный яр", "Правосознание как фундаментальная основа современного Национально-патриотического воспитания" и "Всеукраинский дистанционный центр национально-патриотического воспитания".

Что такое С14?
С14 существует с 2010 года. До этого ее члены выступали вместе с националистической партией ВО "Свобода". Название движения – отсылка к высказыванию американского нациста Дэвида Лейна, которое в переводе звучит так: "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей". В оригинале лозунг содержит 14 слов. С 2014 года официально зарегистрирована в Минюсте как "Общественная организация СИЧ-С14". Среди членов С14 есть немало людей, которых обвиняют в совершении тяжких преступлений. В ноябре 2017-го С14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится на сайте консорциума Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.

Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Министерство молодежи и спорта терроризм ВО "Свобода"
Источник: 24 Канал
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