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      СБУ отменила запрет на въезд скандального пропагандиста Кремля

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      СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту
      СБУ отменила запрет на въезд скандальному австрийскому журналисту / Фото из открытых источников

      СБУ отменила запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу. Он – шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF.

      Накануне СБУ на год запретила въезд журналисту в Украину, поэтому он обратился в суд с иском признать незаконным решение службы.

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      Сам журналист у себя на Facebook-странице поблагодарил всех "официальных" и "неофициальных" помощников.

      Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых ему был запрещен въезд".

      К слову, глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Twittwer написала, что радуется такому решению Украины.

      Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу,
      – добавила она.

      Ранее в МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

      В чем СБУ обвиняла журналиста? Официально СБУ инкриминирует журналисту посещение оккупированных территорий. В МИД Украины подчеркнули, что запрет является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

      Что Вершютц говорит о России и Украине?В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации также говорится о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также постепенном преодолении международной изоляции Крыма".

      Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство". Кроме того, Вершютц любит распространять на своей Facebook-странице фейки от Russia Today.

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      Теги: Новости политики Российская пропаганда СМИ Журналисты Украина – Россия Австрия СБУ Новости Украины
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