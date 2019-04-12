СБУ отменила запрет на въезд скандального пропагандиста Кремля

СБУ отменила запрет на въезд в Украину австрийскому журналисту Кристиану Вершютцу. Он – шеф украинского бюро австрийского телеканала ORF.

Накануне СБУ на год запретила въезд журналисту в Украину, поэтому он обратился в суд с иском признать незаконным решение службы.

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Сам журналист у себя на Facebook-странице поблагодарил всех "официальных" и "неофициальных" помощников.

Вершютц опубликовал письмо СБУ, в котором указано, что запрет на въезд отменен "в связи с поступлением информации о прекращении существования обстоятельств, на основании которых ему был запрещен въезд".

К слову, глава МИД Австрии Карин Кнайсль в Twittwer написала, что радуется такому решению Украины.

Мы надеемся, что Кристиан Вершютц снова сможет беспрепятственно продолжать свою журналистскую работу,

– добавила она.

Ранее в МИД Австрии осудили запрет на въезд для журналиста как "недопустимую цензуру в Европе".

Wir begrüßen die Aufhebung des Einreiseverbots für ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz in die Ukraine, so wie von Österreich gefordert.

Wir hoffen, dass Christian Wehrschütz nun wieder ungehindert seiner journalistischen Tätigkeit nachgehen kann. @Wehrschu — Karin Kneissl (@Karin_Kneissl) April 11, 2019

В чем СБУ обвиняла журналиста? Официально СБУ инкриминирует журналисту посещение оккупированных территорий. В МИД Украины подчеркнули, что запрет является следствием пренебрежительного отношения журналиста к украинскому законодательству.

Что Вершютц говорит о России и Украине?В конце июля 2018 года он обнародовал свой репортаж о посещении оккупированного Крыма, в котором утверждал об "успехах РФ в строительстве аэропорта в Симферополе и строительстве Крымского моста". В публикации также говорится о "значительном прогрессе в развитии полуострова с момента его добровольного присоединения к России, а также постепенном преодолении международной изоляции Крыма".



Другой репортаж касался "улучшения жизни крымскотатарского народа на территории полуострова". При этом приводится высказывание одного из представителей движения, в котором утверждается, что "только Владимир Путин полностью реабилитировал татар. И именно при России стало возможным строительство главной мечети, ведь украинская власть не выдавала ни земли под застройку, ни разрешения на строительство". Кроме того, Вершютц любит распространять на своей Facebook-странице фейки от Russia Today.