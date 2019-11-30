СБУ поймала банду "крышевателей" бизнеса на Закарпатье: фото

Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая препятствовала легальному бизнесу в Закарпатской области. Злоумышленники создавали для предпринимателей искусственные проблемы, а потом за деньги их "решали" – прекращали создавать.

Преступную группу возглавлял житель Мукачево, который ранее уже несколько раз отбывал наказание за тяжелые и особо тяжелые преступления. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Злоумышленники облагали местных бизнеменов "данью". Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" с предпринимателей большие суммы денег. В случае неуплаты, они поджигали автомобили и обстреливали из гранатомета торговые места.

Судя по автопарку задержанных, "бизнес" был достаточно хлебным. В частности, они ездили на автомобилях:

Lexus;

Mercedes-Benz Gelandwagen;

BMW;

Toyota;

Во время обысков в квартирах и автомобилях преступников правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра и мобильные телефоны.



Во время обыска у злоумышленников нашли целый арсенал оружия

Задержанному лидеру группировки инкриминируют умышленное повреждение имущества, хранение и ношение оружия. Первая статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет, а вторая – от 3 до 7.