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      СБУ поймала банду "крышевателей" бизнеса на Закарпатье: фото

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      СБУ задержала преступников, которые облагали "данью" бизнесменов на Закарпатье / фото: СБУ

      Служба безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, которая препятствовала легальному бизнесу в Закарпатской области. Злоумышленники создавали для предпринимателей искусственные проблемы, а потом за деньги их "решали" – прекращали создавать.

      Преступную группу возглавлял житель Мукачево, который ранее уже несколько раз отбывал наказание за тяжелые и особо тяжелые преступления. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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      Злоумышленники облагали местных бизнеменов "данью". Кроме того, создавая искусственные конфликтные ситуации, рэкетиры "выбивали" с предпринимателей большие суммы денег. В случае неуплаты, они поджигали автомобили и обстреливали из гранатомета торговые места.

      Судя по автопарку задержанных, "бизнес" был достаточно хлебным. В частности, они ездили на автомобилях:

      • Lexus;
      • Mercedes-Benz Gelandwagen;
      • BMW;
      • Toyota;

      Во время обысков в квартирах и автомобилях преступников правоохранители изъяли пистолеты, охотничий карабин, ружье, патроны различного калибра и мобильные телефоны.


      Во время обыска у злоумышленников нашли целый арсенал оружия

      Задержанному лидеру группировки инкриминируют умышленное повреждение имущества, хранение и ношение оружия. Первая статья предусматривает наказание от 3 до 10 лет, а вторая – от 3 до 7.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости Закарпатья СБУ Служба безопасности Украины
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