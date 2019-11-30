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      СБУ спіймала банду "кришувальників" бізнесу на Закарпатті: фото

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      СБУ затримала злочинців, які обкладали "даниною" бізнесменів на Закарпатті / фото: СБУ

      Служба безпеки України викрила організовану злочинну групу, яка перешкоджала легальному бізнесу у Закарпатській області. Зловмисники створювали для підприємців штучні проблеми, а потім за гроші їх "вирішували" – припиняли створювати.

      Злочинну групу очолював мешканець Мукачева, який раніше вже кілька разів відбував покарання за важкі та особливо важкі злочини. Про це повідомляє Служба безпеки України.

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      Зловмисники обкладали місцевих бізнеменів "даниною". Крім того, створюючи штучні конфліктні ситуації, рекетири "вибивали" з підприємців великі суми грошей. У випадку несплати, вони підпалювали автомобілі та обстрілювали з гранатомета торгові місця.

      Судячи з автопарку затриманих, "бізнес" був доволі хлібним. Зокрема, вони їздили на автомобілях:

      • Lexus;
      • Mercedes-Benz Gelandwagen;
      • BMW;
      • Toyota;

      Під час обшуків у помешканнях та автомобілях злочинців правоохоронці вилучили пістолети, мисливський карабін, рушницю, набої різного калібру та мобільні телефони.


      Під час обшуку у зловмисників знайшли цілий арсенал зброї

      Затриманому лідеру угруповання інкримінують умисне пошкодження майна та зберігання і носіння зброї. Перша стаття передбачає покарання від 3 до 10 років, а другу – від 3 до 7.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Закарпаття СБУ Служба безпеки України
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