СБУ поймала пророссийского боевика, который убивал украинцев на Донбассе: фото

Контрразведка задержала бывшего заместителя командира одного из взводов оккупантов. Он принимал активное участие в боях под Шахтерским, Опытным, Спартаком и Новоазовским.

Впрочем, имея не последнюю должность во вражеской группировке, в 2016 году был вынужден покинуть ее и податься на заработки в Россию. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду Народной милиции ДНР". Там он находился на должности заместителя командира одного из взводов. В составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей,

– говорится в сообщении.

Боевик 6 лет находился в общегосударственном розыске. Его задержали на таможенном пункте пропуска "Меловое", злоумышленник пытался въехать на территорию Украины.



Задержанный на Луганщине пророссийский боевик/ фото пресс-центр СБУ

У него изъяли "паспорт" так называемой "ДНР". Сейчас задержанный дает показания относительно своего участия в составе террористической организации. Правоохранители открыли уголовное производство.



Паспорт так называемой "ДНР" задержанного/ пресс-центр СБУ