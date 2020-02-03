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      СБУ поймала пророссийского боевика, который убивал украинцев на Донбассе: фото

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      Задержание боевика / Пресс-центр СБУ

      Контрразведка задержала бывшего заместителя командира одного из взводов оккупантов. Он принимал активное участие в боях под Шахтерским, Опытным, Спартаком и Новоазовским.

      Впрочем, имея не последнюю должность во вражеской группировке, в 2016 году был вынужден покинуть ее и податься на заработки в Россию. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

      Интересно: Как дезертир, который 5 лет скрывался в России, пытался вернуться в Украину

      Житель Славянска добровольно вступил в так называемую "славянскую бригаду Народной милиции ДНР". Там он находился на должности заместителя командира одного из взводов. В составе бандформирования "Тайфун" боевик противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей,
      – говорится в сообщении.

      Боевик 6 лет находился в общегосударственном розыске. Его задержали на таможенном пункте пропуска "Меловое", злоумышленник пытался въехать на территорию Украины.


      Задержанный на Луганщине пророссийский боевик/ фото пресс-центр СБУ

      У него изъяли "паспорт" так называемой "ДНР". Сейчас задержанный дает показания относительно своего участия в составе террористической организации. Правоохранители открыли уголовное производство.


      Паспорт так называемой "ДНР" задержанного/ пресс-центр СБУ

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Луганска Пророссийские боевики Война на Донбассе Полиция СБУ
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