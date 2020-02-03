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      СБУ спіймала проросійського бойовика, який вбивав українців на Донбасі: фото

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      Затримання бойовика / пресцентр СБУ

      Контррозвідка затримала колишнього заступника командира одного зі взводів окупантів. Він брав активну участь у боях під Шахтарським, Опитним, Спартаком і Новоазовським.

      Втім, маючи не останню посаду у ворожому угрупованні, у 2016 році був змушений покинути його і податися на заробітки до Росії. Про це інформує пресцентр СБУ.

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      Мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої "слов’янської бригади народної міліції ДНР". Там він перебував на посаді заступника командира одного зі взводів. У складі бандформування "Тайфун" бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей,
      – мовиться у повідомленні.

      Бойовик 6 років перебував у загальнодержавному розшуку. Його затримали на митному пропуску "Мілове", зловмисник намагався в’їхати на територію України.


      Затриманий на Луганщині проросійський бойовик/ фото пресцентр СБУ

      У нього вилучили "паспорт" так званої "ДНР". Наразі затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.


      Паспорт так званої "ДНР" затриманого/ пресцентр СБУ

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Луганська Проросійські бойовики Війна на Донбасі Поліція СБУ Новини України Новини політики
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