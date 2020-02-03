СБУ спіймала проросійського бойовика, який вбивав українців на Донбасі: фото
Контррозвідка затримала колишнього заступника командира одного зі взводів окупантів. Він брав активну участь у боях під Шахтарським, Опитним, Спартаком і Новоазовським.
Втім, маючи не останню посаду у ворожому угрупованні, у 2016 році був змушений покинути його і податися на заробітки до Росії. Про це інформує пресцентр СБУ.
Цікаво: Як дезертир, який 5 років переховувався в Росії, намагався повернутися в Україну
Мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої "слов’янської бригади народної міліції ДНР". Там він перебував на посаді заступника командира одного зі взводів. У складі бандформування "Тайфун" бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей,
– мовиться у повідомленні.
Бойовик 6 років перебував у загальнодержавному розшуку. Його затримали на митному пропуску "Мілове", зловмисник намагався в’їхати на територію України.
Затриманий на Луганщині проросійський бойовик/ фото пресцентр СБУ
У нього вилучили "паспорт" так званої "ДНР". Наразі затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Паспорт так званої "ДНР" затриманого/ пресцентр СБУ