СБУ спіймала проросійського бойовика, який вбивав українців на Донбасі: фото

Контррозвідка затримала колишнього заступника командира одного зі взводів окупантів. Він брав активну участь у боях під Шахтарським, Опитним, Спартаком і Новоазовським.

Втім, маючи не останню посаду у ворожому угрупованні, у 2016 році був змушений покинути його і податися на заробітки до Росії. Про це інформує пресцентр СБУ.

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Мешканець Слов’янська добровільно вступив до так званої "слов’янської бригади народної міліції ДНР". Там він перебував на посаді заступника командира одного зі взводів. У складі бандформування "Тайфун" бойовик протистояв силам АТО на території Донецької та Луганської областей,

– мовиться у повідомленні.

Бойовик 6 років перебував у загальнодержавному розшуку. Його затримали на митному пропуску "Мілове", зловмисник намагався в’їхати на територію України.



Затриманий на Луганщині проросійський бойовик/ фото пресцентр СБУ

У нього вилучили "паспорт" так званої "ДНР". Наразі затриманий надає свідчення щодо своєї участі у складі терористичної організації. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.



Паспорт так званої "ДНР" затриманого/ пресцентр СБУ