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      СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на стороне боевиков

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      СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на Донбассе
      СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на Донбассе / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины обнародовала персональные данные наемников российской частной военной компании "Вагнера", которые усилили ряды боевиков на оккупированном Донбассе.

      Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

      Читайте также: "У нас ничтожные договоры": в России взбунтовались наемники "Вагнера" и других ЧВК

      В ведомстве отмечают, что наемники также воевали в сирийском Дейр-эз-Зоре. Некоторые из них (под номером 59, 60 и 61) погибли там 7 февраля 2018 года.

      СБУ Вагнер бойовики
      СБУ показала данные наемников "Вагнера", которые воевали с боевиками

      СБУ Вагнер бойовикиНекоторые наемники также воевали в сирийском Дейр-эз-Зоре

      СБУ Вагнер Бойовики
      Они погибли там 7 февраля 2018 года

      СБУ Вагнер Бойовики
      Тела погибших выдали родным только в апреле, чтобы не мешали выборам президента РФ

      СБУ Вагнер БойовикиДанные СБУ о наемниках-помощниках боевиков 

      В Службе безопасности также отметили, что тела погибших вернули родным только в апреле, "чтобы не мешать до выборов президента РФ".

      Напомним, 7 октября 2018 года Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки, которые входили в так называемую группу "Вагнера" ​​и участвовали в боевых действиях в Сирии. Среди них были и граждане Украины.

      Что такое ЧВК "Вагнера"?
      Частная военная компания Вагнера –это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" ​​воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане. Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".

      Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Война на Донбассе СБУ Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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