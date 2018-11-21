СБУ обнародовала данные наемников "Вагнера", которые воевали на стороне боевиков
Служба безопасности Украины обнародовала персональные данные наемников российской частной военной компании "Вагнера", которые усилили ряды боевиков на оккупированном Донбассе.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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В ведомстве отмечают, что наемники также воевали в сирийском Дейр-эз-Зоре. Некоторые из них (под номером 59, 60 и 61) погибли там 7 февраля 2018 года.
СБУ показала данные наемников "Вагнера", которые воевали с боевиками
Некоторые наемники также воевали в сирийском Дейр-эз-Зоре
Они погибли там 7 февраля 2018 года
Тела погибших выдали родным только в апреле, чтобы не мешали выборам президента РФ
Данные СБУ о наемниках-помощниках боевиков
В Службе безопасности также отметили, что тела погибших вернули родным только в апреле, "чтобы не мешать до выборов президента РФ".
Напомним, 7 октября 2018 года Служба безопасности Украины обнародовала список из 206 внештатных сотрудников российской военной разведки, которые входили в так называемую группу "Вагнера" и участвовали в боевых действиях в Сирии. Среди них были и граждане Украины.
Что такое ЧВК "Вагнера"?
Частная военная компания Вагнера –это российская военная структура, которая формируется из наемников. Была создана в 2013 году и за это время участвовала в боевых действиях в ряде "горячих точек". В частности, наемники "Вагнера" воевали на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника России режима Асада, а также в Судане. Россия не признает наемников на официальном уровне, однако в российских СМИ организация упоминается как частная военная компания под командованием подполковника ВС РФ в отставке Дмитрия Уткина, более известного под позывным "Вагнер".