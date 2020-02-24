СБУ помешала незаконному возмещению НДС на 500 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали незаконное возмещение из бюджета НДС на полмиллиарда гривен. В аферу были вовлечены почти 100 компаний из разных регионов Украины.

Разоблачить злоумышленников удалось контрразведке СБУ, которая сотрудничала с Государственной фискальной службой и Офисом генпрокурора.

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Удалось заблокировать возмещение из бюджета незаконно сформированного НДС в размере полмиллиарда гривен,

– говорится в сообщении.

Следователи установили, что к мошенничеству были привлечены почти 100 компаний, зарегистрированных в разных регионах Украины. Их реквизиты использовали организаторы и участники так называемых "транзитно-конвертационных групп".

Через эти компании они оказывали "услуги" по уклонению от уплаты налогов и обязательных платежей в госбюджет. Осуществлялось это путем бестоварных операций.

Сейчас продолжаются следственные действия. Суд наложил арест на сумму незаконно сформированного НДС, то есть почти на 500 миллионов гривен.

Что такое НДС?

Налог на добавленную стоимость – это косвенный налог, который включается в цену товаров (работ, услуг) и оплачивается покупателем. Его учет и перечисление в государственный бюджет осуществляет продавец.



Возмещение НДС осуществляется на основании подтверждения правомерности его сумм по результатам проверки плательщика. Плательщики НДС, имеющие право на получение возмещение подают в контролирующий орган налоговую декларацию по НДС и заявление о возврате суммы бюджетного возмещения.