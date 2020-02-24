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      СБУ перешкодила незаконному відшкодуванню ПДВ на 500 мільйонів гривень

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      СБУ перешкодила незаконному відшкодуванню ПДВ на пів мільярда гривень / golovbukh.ua

      Співробітники Служби безпеки України заблокували незаконне відшкодування з бюджету ПДВ на пів мільярда гривень. В аферу були залучені майже 100 компаній з різних регіонів України.

      Викрити зловмисників вдалося контррозвідці СБУ, яка співпрацювала з Державною фіскальною службою та Офісом генпрокурора.

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      Вдалося заблокувати відшкодування з бюджету незаконно сформованого ПДВ у розмірі пів мільярда гривень,
      – йдеться в повідомленні.

      Слідчі встановили, що до шахрайства були залучені майже 100 компаній, зареєстрованих у різних регіонах України. Їхні реквізити використовували організатори та учасники так званих "транзитно-конвертаційних" груп.

      Через ці компанії вони надавали "послуги" з ухилення від сплати податків і обов’язкових платежів до держбюджету. Здійснювалося це шляхом безтоварних операцій.

      Наразі тривають слідчі дії. Суд наклав арешт на суму незаконно сформованого ПДВ, тобто майже на 500 мільйонів гривень.

      Що таке ПДВ?Податок на додану вартість – це непрямий податок, який включається в ціну товарів (робіт, послуг) та сплачується покупцем. Його облік та перерахування до державного бюджету здійснює продавець.

      Відшкодування ПДВ здійснюється на підставі підтвердження правомірності його сум за результатами перевірки платника. Платники ПДВ, які мають право на отримання відшкодування, подають до контролювального органу податкову декларацію з ПДВ та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: ПДВ Податки Гроші Державна фіскальна служба Офіс генпрокурора СБУ Новини України
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