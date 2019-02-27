СБУ предупредило хакерскую атаку на ЦИК

Хакеры осуществили масштабную кибератаку на компьютеры Центральной избирательной комиссии. По заключению экспертов кибератака была направлена на блокирование доступа пользователей к информации о подготовке к очередным выборам Президента Украины.

Отмечается, что для проведения кибератаки злоумышленники использовали уязвимость необновленной версии системы "WordPress". Разветвленная сеть сайтов, которые использовали версии системы с уязвимостью, позволила хакерам без ведома владельцев использовать их для генерации объемных запросов.

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Однако специалисты Службы безопасности Украины успешно прекратили многочисленные попытки прекратить работу официального сайта Центризбиркома. Сейчас специалисты проверяют возможность причастности к кибератакам российских спецслужб и подконтрольных им хакерским группировкам.

26 февраля президент Петр Порошенко во время встречи с представителями IT-индустрии заявил, что 24 и 25 февраля Центральная избирательная комиссия подверглась DDoS-атакам со стороны России. По его словам, Совет национальной безопасности и обороны вместе со Службой безопасности Украины, полицией и с партнерами из США уже разработали механизмы защиты ЦИК.

Что такое DDoS-атака?Нападение на компьютерную систему с намерением сделать интернет сайты, порталы и другие копмьютерные ресурсы недоступными для пользователей.



Если атака происходит одновременно с большого количества IP-адресов, то ее называют распределенной (Distributed Denial of Service – DDoS).