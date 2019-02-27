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      СБУ попередило хакерську атаку на ЦВК

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      На сайт ЦВК було здійснено хакерську атаку
      На сайт ЦВК було здійснено хакерську атаку / Фото з відкритих джерел

      Хакери здійснили масштабну кібератаку на комп’ютери Центральної виборчої комісії. За висновками експертів кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів Президента України.

      Зазначається, що для проведення кібератаки зловмисники використали вразливість неоновленої версії системи "WordPress". Розгалужена мережа сайтів, які використовували версією системи з вразливістю, дозволила хакерам без відома власників використати їх для генерації об'ємних запитів.

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      Однак спеціалісти Служби безпеки України успішно припинили численні спроби припинити роботу офіційного сайту Центрвиборчкому. Наразі фахівці перевіряють можливість причетності до кібератак російських спецслужб та підконтрольних їм хакерських угруповань.

      26 лютого президент Петро Порошенко під час зустрічі з представниками IT-індустрії заявив, що 24 і 25 лютого Центральна виборча комісія зазнала DDoS-атак з боку Росії. За його словами, Рада національної безпеки і оборони разом зі Службою безпеки України, поліцією та з партнерами зі США вже розробили механізми захисту ЦВК.

      Що таке DDoS-атака?Напад на комп'ютерну систему з наміром зробити інтернет сайти, портали та інші комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів.

      Якщо атака відбувається одночасно з великої кількості IP-адрес, то її називають розподіленою (Distributed Denial of Service — DDoS).

      blog_ava
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      Теги: Новини України Кібербезпека СБУ ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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