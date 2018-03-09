СБУ рассекретили часть архивных документов о Шевченко

По случаю 204 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины представит очередные рассекреченные документы, раскрывающие малоизвестные страницы прошлого патриотов, которые отстаивали право Украины на свободное развитие и национальную аутентичность.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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9 марта ведомство передаст в Каневский музей Тараса Шевченко материалы, которые были собраны знаковой для Украины фигурой – Владимиром Науменко – выдающимся ученым, культурным и общественным деятелем. В 1917 году он временно возглавлял Центральный совет в течение двух недель, затем стал министром образования в правительстве гетмана Павла Скоропадского.

Именно он, будучи поборником культурной самобытности украинцев, сделал большой вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко. Он был арестован и на следующий день расстрелян вместе с другими жертвами большевизма,

– говорится в сообщении СБУ.

Напомним, в пятницу, 9 марта в Киеве появился необычный способ оплаты проезда в метро. Пассажиры могут проехать бесплатно, если зачитают стихотворение Тараса Шевченко.