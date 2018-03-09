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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

СБУ розсекретили частину архівних документів про Шевченка

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Тарас Шевченко
Тарас Шевченко / Фото з вільних джерел

З нагоди 204 річниці з дня народження Тараса Шевченка Галузевий державний архів Служби безпеки України представить чергові розсекречені документи, що розкривають маловідомі сторінки минулого патріотів, які відстоювали право України на вільний розвиток та національну автентичність.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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9 березня відомство передасть до Канівського музею Тараса Шевченка матеріали, що стосуються митця, що стосуються знакової для України постаті – Володимира Науменка – видатного науковця, культурного та громадського діяча. У 1917 році він тимчасово очолював Центральну раду протягом двох тижнів, потім став міністром освіти в уряді гетьмана Павла Скоропадського.

Саме він, будучи поборником культурної самобутності українців, зробив чималий внесок у збереження та популяризацію творчості та пам’яті Шевченка. Він був заарештований і наступного дня розстріляний разом з іншими жертвами більшовизму,
– йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 березня у Києві незвичний спосіб оплати проїзду у метро. Пасажири можуть проїхати безкоштовно, якщо зачитають вірш Тараса Шевченка.

Теги: Новини України СБУ Історія Тарас Шевченко
Джерело: 24 Канал
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