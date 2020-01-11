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      СБУ рассказала интересные подробности о задержанном боевике "самообороны" Крыма: фото

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      На КПВВ "Чонгар" задержали коллаборанта, который помогал России захватывать Крым / censor.net.ua

      В среду, 8 января, на КПВВ Чонгар на административной границе с Крымом полицейские задержали боевика "самообороны", который участвовал в захвате Крыма. Позже СБУ выяснила, что мужчина лично способствовал захвату штаба ВМС Украины в Севастополе.

      В 2014 году злоумышленник участвовал в блокировании и других украинских военных в Крыму, сообщает Служба безопасности Украины.

      К слову: На Донбассе задержали "нового Цемаха": охранял остатки сбитого MH17

      За свои деяния мужчина получил ряд наград от оккупантов:

      • медаль "за возвращение Крыма";
      • нагрудный знак "третья самооборона Крыма";
      • грамоту "за возвращение Крыма".

      Задержали коллаборанта, когда он пытался выехать из Крыма на материковую часть Украины, куда хотел попасть по своим делам. Сейчас он находится под стражей.

      Задержанный коллаборационист и его "награды": смотрите фото

      Авиакатастрофа МАУ в Иране: что происходило с самолетом с момента взлета до падения
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины СБУ Служба безопасности Украины Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Севастополя
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