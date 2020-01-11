СБУ рассказала интересные подробности о задержанном боевике "самообороны" Крыма: фото
В среду, 8 января, на КПВВ Чонгар на административной границе с Крымом полицейские задержали боевика "самообороны", который участвовал в захвате Крыма. Позже СБУ выяснила, что мужчина лично способствовал захвату штаба ВМС Украины в Севастополе.
В 2014 году злоумышленник участвовал в блокировании и других украинских военных в Крыму, сообщает Служба безопасности Украины.
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За свои деяния мужчина получил ряд наград от оккупантов:
- медаль "за возвращение Крыма";
- нагрудный знак "третья самооборона Крыма";
- грамоту "за возвращение Крыма".
Задержали коллаборанта, когда он пытался выехать из Крыма на материковую часть Украины, куда хотел попасть по своим делам. Сейчас он находится под стражей.
Задержанный коллаборационист и его "награды": смотрите фото