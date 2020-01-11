СБУ розповіла цікаві деталі про затриманого бойовика "самооборони" Криму: фото

У середу, 8 січня, на КПВВ Чонгар на адміністративній межі з Кримом поліцейські затримали бойовика "самооборони", який брав участь у захопленні Криму. Згодом СБУ з'ясувала, що чоловік особисто сприяв захопленню штабу ВМС України у Севастополі.

У 2014 році зловмисник брав участь у блокуванні й інших українських військових у Криму, повідомляє Служба безпеки України. До слова: На Донбасі затримали "нового Цемаха": охороняв залишки збитого MH17 За свої діяння чоловік отримав низку нагород від окупантів: медаль "за повернення Криму";

нагрудний знак "третя самооборона Криму";

грамота "за повернення Криму". Затримали колаборанта, коли він намагався виїхати з Криму на материкову частину України, куди хотів потрапити у власних справах. Нині він перебуває під вартою. Затриманий колаборант та його "нагороди": дивіться фото