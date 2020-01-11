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      СБУ розповіла цікаві деталі про затриманого бойовика "самооборони" Криму: фото

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      На КПВВ "Чонгар" затримали колаборанта, який допомагав Росії захоплювати Крим / censor.net.ua

      У середу, 8 січня, на КПВВ Чонгар на адміністративній межі з Кримом поліцейські затримали бойовика "самооборони", який брав участь у захопленні Криму. Згодом СБУ з'ясувала, що чоловік особисто сприяв захопленню штабу ВМС України у Севастополі.

      У 2014 році зловмисник брав участь у блокуванні й інших українських військових у Криму, повідомляє Служба безпеки України.

      До слова: На Донбасі затримали "нового Цемаха": охороняв залишки збитого MH17

      За свої діяння чоловік отримав низку нагород від окупантів:

      • медаль "за повернення Криму";
      • нагрудний знак "третя самооборона Криму";
      • грамота "за повернення Криму".

      Затримали колаборанта, коли він намагався виїхати з Криму на материкову частину України, куди хотів потрапити у власних справах. Нині він перебуває під вартою.

      Затриманий колаборант та його "нагороди": дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Анексія Криму Новини Криму Служба безпеки України Новини Севастополя
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