СБУ разоблачила целую банду рэкетиров из 90-х: опубликованы фото

Привлеченные к Операции Объединенных сил работники СБУ прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег. В состав банды входили ранее судимые жители Киева и Донбасса, в частности представители известных в 1990-е годы криминальных группировок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, в Краматорске злоумышленники требовали от местного предпринимателя 11 тысяч долларов за якобы проданную продукцию бывшего бизнес-партнера. В случае неуплаты "долга" рэкетиры угрожали предпринимателю физической расправой.

Читайте также: Во Львове чиновница требовала деньги у бойца АТО, – СБУ

Отмечается, что преступными действиями уголовников руководил "смотрящий" из Киева.

Оперативники СБУ задержали в Киеве и Донецкой области 8 злоумышленников, в том числе главаря банды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления.



Задержание одного из злоумышленников