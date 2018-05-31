01:02
1 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
22°C 11°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
  • понедельник
    28°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Суровый армейский рэп. Для чего миллионеру Михалкову трактор
Вєсті Кремля
22:16, 31 мая
Вести.UA. СБУ поможет канонизировать церковь. Детсад Гройсмана
Вєсті.UA
22:01, 31 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

СБУ разоблачила целую банду рэкетиров из 90-х: опубликованы фото

246 Читати новину українською
СБУ разоблачила целую банду рэкетиров из 90-х
СБУ разоблачила целую банду рэкетиров из 90-х / СБУ

Привлеченные к Операции Объединенных сил работники СБУ прекратили деятельность организованной преступной группировки, которая занималась вымогательством денег. В состав банды входили ранее судимые жители Киева и Донбасса, в частности представители известных в 1990-е годы криминальных группировок.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, в Краматорске злоумышленники требовали от местного предпринимателя 11 тысяч долларов за якобы проданную продукцию бывшего бизнес-партнера. В случае неуплаты "долга" рэкетиры угрожали предпринимателю физической расправой.

Читайте также: Во Львове чиновница требовала деньги у бойца АТО, – СБУ

Отмечается, что преступными действиями уголовников руководил "смотрящий" из Киева.

Оперативники СБУ задержали в Киеве и Донецкой области 8 злоумышленников, в том числе главаря банды.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления.

СБУ кримінальні новини рекет
Задержание одного из злоумышленников

СБУ кримінал рекет
Задержан член преступной группировки
СБУ гроші кримінал рекет банда
Изъятые у злоумышленников деньги

Теги: Новости Украины СБУ Криминальные новости
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 31 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
31 мая, 23:00 Стало відомо, які корупційні схеми використовують лікарі під час закупівлі ліків за держкошти
Олександра Устінова 34
Главные новости 31 мая: детали
31 мая, 22:51 Главные новости 31 мая: детали "убийства" Бабченко, отставка Зидана и голодание Кольченко
128
Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
31 мая, 13:10 Как спастись от летней жары: топ-5 напитков
529
Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
31 мая, 22:01 Гібридне вбивство: як замах на життя Бабченка виявив агентів Росії
Олексій Чибісов 1366
Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
31 мая, 21:00 Чому через відсутність Антикорупційного суду бідність в Україні може суттєво зрости
Віталій Шабунін 78
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук