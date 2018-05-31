СБУ викрила цілу банду рекетирів із 90-х: опубліковані фото
Залучені до Операції Об’єднаних сил працівники СБУ припинили діяльність організованого злочинного угруповання, яке займалося вимаганні грошей. До складу банди входили раніше судимі жителі Києва та Донеччини, зокрема представники відомих у 1990-ті роки кримінальних угрупувань.
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За інформацією спецслужби, у Краматорську зловмисники вимагали від місцевого підприємця 11 тисяч доларів за нібито продану продукцію колишнього бізнес-партнера. У разі несплати "боргу" рекетири погрожували підприємцю фізичною розправою.
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Зазначається, що злочинними діями кримінальників керував "смотрящий" з Києва.
Оперативники СБУ затримали в Києві та Донецькій області 8 зловмисників, у тому числі ватажка банди.
Затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину.
Затримання одного зі зловмисників
Затриманий член злочинного угрупування
Вилучені у зловмисників гроші