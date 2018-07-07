СБУ разоблачила чиновников "Укрзализныци" в хищении 20 миллионов гривен
СБУ заявляет, что разоблачила должностных лиц регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" в растрате 20 миллионов гривен во время закупки запчастей для подвижного состава.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Отмечается, что чиновники закупили по завышенной стоимости комплектующие к электровозам и приняли на баланс запчасти, которые в соответствии с экспертными исследованиями по своему составу не отвечают государственным стандартам качества.
"По заключению специалистов, использование некачественных запасных частей могло привести к преждевременному выходу их из строя и повлечь человеческие жертвы, нанести многомиллионные убытки на объектах критической инфраструктуры", – добавили в СБУ.
Вся продукция изъята, на нее наложен арест.
Трем фигурантам производства сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 367 УК Украины. Продолжается досудебное расследование.
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