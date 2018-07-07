СБУ викрила посадовців "Укрзалізниці" на розкраданні 20 мільйонів гривень
СБУ заявляє, що викрила посадовців регіональної філії "Південно-Західна залізниця" у розтраті 20 мільйонів гривень під час закупівлі запчастин для рухомого складу.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
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Зазначається, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості.
"За висновками фахівців, використання неякісних запасних частин могло призвести до передчасного виходу їх з ладу та спричинити людські жертви, завдати багатомільйонні збитки на об’єктах критичної інфраструктури", - додали в СБУ.
Вся продукція вилучена, на неї накладено арешт.
Трьом фігурантам провадження повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 КК України. Триває досудове розслідування.
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