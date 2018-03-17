СБУ выдворила за пределы Украины криминального "авторитета"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной миграционной службой выдворили за пределы Украины гражданина Республики Молдова, который "негативно влиял на криминогенную ситуацию в Хмельницком".

Как сообщили в СБУ, уголовник, пять раз был судим за кражи и грабежи, последнее наказание отбывал в Украине.

"После окончания срока заключения так называемый "смотрящий", опираясь на поддержку в криминальных кругах, намеревался создать организованную преступную группировку для совершения тяжких преступлений", – рассказали в СБУ.

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В результате проведенных по инициативе Службы безопасности Украины мероприятий было принято решение о принудительном выдворении "авторитета" за пределы государства. Также ему запрещен въезд в нашу страну сроком на пять лет.