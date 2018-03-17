СБУ видворила за межі України кримінального "авторитета"

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина Республіки Молдова, який "негативно впливав на криміногенну ситуацію у Хмельницькому".

Як повідомили в СБУ, кримінальник, який п’ять разів був засуджений за крадіжки та грабежі, останнє покарання відбував в Україні.

"По закінченню строку ув`язнення так званий "смотрящій", спираючись на підтримку у кримінальних колах, мав намір створити організоване злочинне угруповання для вчинення тяжких злочинів", – розповіли в СБУ.

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У результаті проведених за ініціативою Служби безпеки України заходів було прийнято рішення про примусове видворення "авторитета" за межі держави. Також йому заборонено в’їзд у нашу країну строком на п’ять років.