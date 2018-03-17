13:29
17 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
-2°C -9°C
  • неділя
    -8°C -11°C
  • понеділок
    -8°C -14°C
  • вівторок
    -5°C -17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін осідлає диво-зброю. Провали пам'яті у Лаврова
Вєсті Кремля
22:41, 16 березня
Вєсті.UA. Вирішальний поєдинок політиків. Музика для пошуку терористів
Вєсті.UA
21:15, 16 березня
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати все. Риболовля по-дідівськи
Згадати все
07:08, 16 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

СБУ видворила за межі України кримінального "авторитета"

212 Читать новость на русском
СБУ видворила за межі України кримінального "авторитета"

Співробітники Служби безпеки України спільно з Державною міграційною службою видворили за межі України громадянина Республіки Молдова, який "негативно впливав на криміногенну ситуацію у Хмельницькому".

Як повідомили в СБУ, кримінальник, який п’ять разів був засуджений за крадіжки та грабежі, останнє покарання відбував в Україні.

"По закінченню строку ув`язнення так званий "смотрящій", спираючись на підтримку у кримінальних колах, мав намір створити організоване злочинне угруповання для вчинення тяжких злочинів", – розповіли в СБУ.

Читайте також: В Одесі затримали озброєну банду викрадачів людей: злочинці вимагали 200 тисяч доларів викупу

У результаті проведених за ініціативою Служби безпеки України заходів було прийнято рішення про примусове видворення "авторитета" за межі держави. Також йому заборонено в’їзд у нашу країну строком на п’ять років.

Теги: Новини України Кримінальні новини СБУ Молдова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
сьогодні, 12:00 Хто в першу чергу постраждає від історії з Надією Савченко
Віталій Кулик 2361
Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
сьогодні, 11:21 Паралімпіада-2018: медальний залік 17 березня
47176
День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
сьогодні, 10:00 День святого Патрика: християнське свято чи сатанинські обряди?
Настя Сукач 2474
Опровергаем один из главных мифов
сьогодні, 08:41 Опровергаем один из главных мифов "ЛНР"
Ольга Черненко 2440
Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
16 березня, 22:01 Закінчення політичного тижня: найважливіші події, які вплинуть на подальше життя українців
Микола Давидюк 1160
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук