СБУ взялась за двух "министров" пророссийских боевиков

Служба безопасности Украины объявила о подозрении двум так называемым "заместителям министра пророссийских боевиков на Луганщине".

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Правоохранители установили, что в 2014 году двое жителей Луганска – участковый инспектор и освобожденный от должности оперуполномоченного местного райотдела милиции, присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь в составе террористической организации "ЛНР" злоумышленники на данный момент занимают "должности заместителей министра внутренних дел".

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В частности, они преследовали украинских граждан, были участниками подавления сопротивления пророссийским боевикам со стороны гражданского населения и содействовали им в противодействии силам Украины.

Подозреваемых объявили в розыск. Продолжается досудебное расследование.