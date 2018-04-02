СБУ взялася за двох "міністрів" проросійських бойовиків
Служба безпеки України оголосила про підозру двом так званим "заступникам міністра проросійських бойовиків на Луганщині".
Про це повідомили у прес-центрі СБУ.
Правоохоронці встановили, що у 2014 році двоє мешканців Луганська – дільничний інспектор та звільнений з посади оперуповноваженого місцевого райвідділу міліції, приєдналися до незаконних збройних формувань. Перебуваючи у складі терористичної організації "ЛНР" зловмисники наразі обіймають "посади заступників міністра внутрішніх справ".
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Зокрема, вони переслідували українських громадян, були учасниками придушення спротиву проросійським бойовикам з боку цивільного населення та сприяння їм у протидії силам України.
Підозрюваних оголосили у розшук. Триває досудове розслідування.