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      СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" за взятку в четверть миллиона

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      Задержание коррупционера в Киеве
      Задержание коррупционера в Киеве / ssu.gov.ua

      В Киеве правоохранители задержали чиновника "Укрзализныци" на вымогательстве взятки в 250 тысяч гривен.

      За эти средства один из руководителей филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" обещал передать в аренду имущество государственного учреждения на "льготных условиях", сообщает пресс-служба СБУ.

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      Погорел чиновник "на горячем".

      Укрзалізниця хабар корупція СБУ
      Чиновник "Укрзализныци", которого задержали на взятке

      Сначала задержали его посредника во время передачи ему первой части взятки в столичном ресторане. Самого же госслужащего арестовали позже в собственном кабинете.

      Сейчас задержанным лицам готовится подозрение, а на месте происшествия проводятся следственные действия.

      Теги: Новости Украины СБУ Укрзализниця Взятка Коррупция
      Источник: 24 Канал
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