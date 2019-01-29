СБУ задержала чиновника "Укрзализныци" за взятку в четверть миллиона
В Киеве правоохранители задержали чиновника "Укрзализныци" на вымогательстве взятки в 250 тысяч гривен.
За эти средства один из руководителей филиала "Центр строительно-монтажных работ и эксплуатации зданий и сооружений" обещал передать в аренду имущество государственного учреждения на "льготных условиях", сообщает пресс-служба СБУ.
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Погорел чиновник "на горячем".
Чиновник "Укрзализныци", которого задержали на взятке
Сначала задержали его посредника во время передачи ему первой части взятки в столичном ресторане. Самого же госслужащего арестовали позже в собственном кабинете.
Сейчас задержанным лицам готовится подозрение, а на месте происшествия проводятся следственные действия.