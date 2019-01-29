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      СБУ затримала чиновника "Укрзалізниці" за хабар у чверть мільйона

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      Затримання корупціонера у Києві
      Затримання корупціонера у Києві / ssu.gov.ua

      У Києві правоохоронці затримали посадовця "Укрзалізниці" на вимаганні хабара у 250 тисяч гривень.

      За ці кошти один із керівників філії "Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд" обіцяв передати в оренду майно державної установи на "пільгових умовах", повідомляє прес-служба СБУ.

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      Погорів посадовець "на гарячому".

      Укрзалізниця хабар корупція СБУ
      Посадовець "Укрзалізниці", якого затримали на хабарі

      Спочатку затримали його посередника під час передачі йому першої частини хабара у столичному ресторані. Самого ж держслужбовця арештували пізніше у власному кабінеті.

      Зараз затриманим особам готується підозра, а на місці події проводяться слідчі дії.

      Теги: Новини України Укрзалізниця СБУ Хабар Корупція
      Джерело: 24 Канал
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