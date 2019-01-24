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      У посадовця з Донеччини знайшли російський паспорт та викрили у підробці документів

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      У посадовця з Донеччини знайшли російський паспорт та викрили у підробці документів
      У посадовця з Донеччини знайшли російський паспорт та викрили у підробці документів / Ілюстративне фото

      Поліція викрила посадовця главку Державного управління з питань праці Донеччини в отриманні російського паспорта та підробці документів на посаду. Крім того, посадовця викрили в систематичних поборах, зокрема – в отримання хабара у півмільйона гривень.

      Як повідомили у прес-службі Нацполіції, у серпні 2018 року правоохоронці здійснили спецоперацію та зафіксували злочинні дій посадовця. Його затримали після отримання чергового "траншу" у розмірі 500 тисяч гривень.

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      Згодом слідчі встановили, що на початку осені 2015 року чоловік відвідав окупований Крим. Там він отримав паспорт громадянина Росії. Цей візит відбувся за кілька місяців до призначення чоловіка на керівну посаду. Разом з ним тоді їздила жінка, яка на сьогодні виконує обов’язки начальника Головного управління Держпраці в Донецькій області.

      Вже маючи російське громадянство, зловмисник підробив документи, що подаються для призначення на посаду в органах державної влади України.

      У вівторок, 23 січня, правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру за вказаним фактом. Зараз тривають заходи щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

      Теги: Кримінальні новини Поліція Новини Донецька Україна – Росія Анексія Криму Новини України Корупція Хабар
      Джерело: 24 канал
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