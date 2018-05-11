СБУ задержала "депутата "ЛНР": ехал за украинской пенсией

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали так называемого "депутата" террористической организации "ЛНР".

Как сообщает пресс-служба безопасности ведомства Украины, так называемого "депутата" задержали в Луганской области.

Читайте также: СБУ разоблачила провокаторов, которые занимались подготовкой "фейковых" сюжетов об Украине

Правоохранители установили, что в 2014 году житель Хрустального (до 2016-го года – Красный Луч) был в рядах оккупационной власти так называемой "ЛНР", а впоследствии был избран "депутатом" так называемой "народной рады".

Оперативники спецслужбы выяснили, что он поддерживал вооруженную агрессию России против Украины и способствовал террористической деятельности незаконных вооруженных формирований, в частности участвовал в финансировании некоторых группировок.

На подконтрольную Украине территорию так называемый "депутат" ехал, чтобы получить пенсию.

Его задержали на одном из пунктов пропуска при пересечении линии разграничения.

Мужчине сообщили о подозрении и уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.