СБУ затримала "депутата "ЛНР": їхав по українську пенсію

Співробітники Служби безпеки України затримали так званого "депутата" терористичної організації "ЛНР".

Як інформує прес-служба безпекового відомства України, так званого "депутата" затримали у Луганській області.

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Правоохоронці встановили, що у 2014 році мешканець Хрустального (до 2016-го року – Красний Луч) був у лавах окупаційної влади так званої "ЛНР", а згодом був обраний "депутатом" так званої "народної ради".

Оперативники спецслужби з'ясували, що він підтримував збройну агресію Росії проти України та сприяв терористичній діяльності незаконних збройних формувань, зокрема брав участь у фінансуванні деяких угруповань.

На підконтрольну Україні територію, так званий "депутат" їхав, щоб отримати пенсію.

Його затримали на одному з пунктів пропуску під час перетину лінії розмежування.

Чоловікові повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.