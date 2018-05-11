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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

СБУ затримала "депутата "ЛНР": їхав по українську пенсію

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СБУ затримали
СБУ затримали "депутата" так званої "ЛНР" / Фото із відкритих джерел

Співробітники Служби безпеки України затримали так званого "депутата" терористичної організації "ЛНР".

Як інформує прес-служба безпекового відомства України, так званого "депутата" затримали у Луганській області.

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Правоохоронці встановили, що у 2014 році мешканець Хрустального (до 2016-го року – Красний Луч) був у лавах окупаційної влади так званої "ЛНР", а згодом був обраний "депутатом" так званої "народної ради".

Оперативники спецслужби з'ясували, що він підтримував збройну агресію Росії проти України та сприяв терористичній діяльності незаконних збройних формувань, зокрема брав участь у фінансуванні деяких угруповань.

На підконтрольну Україні територію, так званий "депутат" їхав, щоб отримати пенсію.

Його затримали на одному з пунктів пропуску під час перетину лінії розмежування.

Чоловікові повідомили про підозру та вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Теги: Новини України Новини Луганська СБУ Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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