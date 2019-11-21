09:52
21 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Russo Turisto в Сирии. Профессор Жириновский
      Вєсті Кремля
      22:03, 20 ноября
      Вести.UA: Зеленский начал верить в суеверия. Скабеева о переселении во Львов
      Вєсті.UA
      20:07, 20 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ РОМАН ТРУБА

      СБУ задержала контрабанду сигарет на 6 миллионов гривен: фото

      25 Читати новину українською
      СБУ задержала контрабанду сигарет на 6 миллионов гривен / ssu.gov.ua

      В Черновицкой области Служба безопасности Украины изъяла партию контрабандных сигарет на сумму 6 миллионов гривен, которую пытались отправить в Европу.

      По информации пресс-службы СБУ, контрабанду правоохранители обнаружили в пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул".

      К слову: СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет: фото и видео

      Почти 63 тысячи пачек поддельных сигарет были спрятаны в автомобильных прицепах с углем и еще 40 тысяч – в собственном авто мужчины с Буковины. Кроме этого, СБУ сообщила, что задержала троих жителей Глыбоцкого района, которые хотели через реку незаконно переправить за границу более 20 тысяч сигарет.

      Во время спецоперации правоохранители изъяли сигареты на общую сумму 6 миллионов гривен.

      сбу сигарети
      Контрабанда сигарет

      сигарета
      СБУ изъяла контрабанду сигарет на 6 миллионов гривен

      сигарета
      Поддельные сигареты хотели отправить в Европу

      сбу сигарети
      Задержание контрабандистов на Буковине

      Куда летает Ryanair из Украины: самые дешевые билеты и новые рейсы
      сегодня
      1411
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Черновцов Контрабанда СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
      сегодня , 09:40 Защитят ли США активистов Гонконга: разбор решения Сената
      Богдан Мірошниченко 18
      Холодні батареї взимку: як перемогти комунальні служби?
      сегодня , 08:40 Холодні батареї взимку: як перемогти комунальні служби?
      Ярослав Гришин 117
      Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      19 ноября , 13:17 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      213
      Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской
      сегодня , 08:02 Главные новости 20 ноября: возвращение кораблей, открытие моста в Станице Луганской
      Ірина Кошанська 397
      День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове
      сегодня , 07:30 День Достоинства и Свободы 2019: программа мероприятий в Киеве и Львове
      Олег Терещенко 485
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук