СБУ задержала контрабанду сигарет на 6 миллионов гривен: фото

В Черновицкой области Служба безопасности Украины изъяла партию контрабандных сигарет на сумму 6 миллионов гривен, которую пытались отправить в Европу.

По информации пресс-службы СБУ, контрабанду правоохранители обнаружили в пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул".

К слову: СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию контрабандных сигарет: фото и видео

Почти 63 тысячи пачек поддельных сигарет были спрятаны в автомобильных прицепах с углем и еще 40 тысяч – в собственном авто мужчины с Буковины. Кроме этого, СБУ сообщила, что задержала троих жителей Глыбоцкого района, которые хотели через реку незаконно переправить за границу более 20 тысяч сигарет.

Во время спецоперации правоохранители изъяли сигареты на общую сумму 6 миллионов гривен.



Контрабанда сигарет



СБУ изъяла контрабанду сигарет на 6 миллионов гривен



Поддельные сигареты хотели отправить в Европу



Задержание контрабандистов на Буковине