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      СБУ затримала контрабанду сигарет на 6 мільйонів гривень: фото

      277 Читать новость на русском
      СБУ затримала контрабанду сигарет на 6 мільйонів гривень / ssu.gov.ua

      У Чернівецькій області Служба безпеки України вилучила партію контрабандних цигарок на суму 6 мільйонів гривень, яку намагались відправити у Європу.

      За інформацією пресслужби СБУ, контрабанду правоохоронці виявили у пункті пропуску "Порубне" митного посту "Вадул".

      До слова: СБУ вилучила найбільшу в історії України партію контрабандних цигарок: фото та відео

      Майже 63 тисячі пачок підроблених сигарет були заховані у автомобільних причепах з вугіллям та ще 40 тисяч – у власному авто чоловіка з Буковини. Окрім цього, СБУ повідомила, що затримала трьох мешканців Глибоцького району, які хотіли через річку незаконно переправити за кордон понад 20 тисяч цигарок.

      Під час спецоперації правоохоронці вилучили цигарки на загальну суму 6 мільйонів гривень.

      сбу сигарети
      Контрабанда сигарет

      сигарета
      СБУ вилучила контрабанду сигарет на 6 мільйонів гривень

      сигарета
      Підроблені сигарети хотіли відправити у Європу

      сбу сигарети
      Затримання контрабандистів на Буковині

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      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України СБУ Контрабанда Новини Чернівців
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