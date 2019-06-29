СБУ вилучила найбільшу в історії України партію контрабандних цигарок: фото та відео

На Закарпатті Служба безпеки України вилучила найбільшу в українській історії партію контрабандних цигарок загальною вартістю у понад 70 мільйонів гривень.

Правоохоронці не лише вилучили велетенську партію цигарок, а й повністю перекрили потужний канал контрабанди до країн Європейського союзу. Про це повідомила прес-служба СБУ.

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Злочинне угруповання, пов'язане із міжнародним криміналітетом, організувало постачання в Україну з інших країн цигарок відомих світових брендів. Звісно, в обхід митного контролю та без сплати будь-яких податків.



Цигарки ні під що не маскували, їх просто перевозили у коробках вантажівками

Далі цигарки транспортувалися до Євросоюзу через державний кордон України у Закарпатській області. Утім, частину контрабанди реалізували на чорному ринку в нашій країні.



Злочинці не лише організували канал контрабанди, а й мали власний склад у прикордонному районі

На нелегальній гуртовій базі в прикордонному районі Закарпаття правоохоронці вилучили понад 10 тисяч блоків цигарок різних марок та виробників, ніде не задокументованих та без позначок про сплату акцизу. Орієнтована вартість вилученого – 70 мільйонів гривень. Контрабанду здійснювали 13 вантажних автомобілів.



Правоохоронці вилучили цигарок на понад 70 мільйонів гривень

Це найбільша партія контрабандних цигарок, вилучених правоохоронцями за всю історію незалежної України.

Зараз СБУ, слідчі ДБР та прокурори працюють над тим, щоб виявити корупційні зв'язки організаторів каналу з посадовими особами контролюючих органів на державному кордоні.

Дивіться відео СБУ про операцію із вилучення найбільшої в історії контрабанди цигарок: