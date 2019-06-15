На Луганщині знайшли трубопровід для контрабанди дизпалива з РФ

Співробітники СБУ спільно з представниками ДФС викрили та заблокували протиправне переправлення дизельного палива з території РФ.

Трубопровід був прокладений на ділянці державного кордону в районі одного із селищ Новопсковського району Луганської області, зазначили у прес-службі СБУ.

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Незаконний підземний трубопровід виходив на приватне подвір'я. Звідти правопорушники транспортували продукцію на територію колишнього держпідприємства, де були спеціальні місткості для його зберігання.



Фото з місця події

Зловмисники укладали фіктивні договори з підприємствами та реалізовували контрабандне паливо фермерським господарствам в Луганській області.

Ймовірно, що до протиправної діяльності причетні засновники одного з ТзОВ, яке займається реалізацією палива. Правоохоронці виявили у них обладнання для перекачки паливно-мастильних матеріалів, цистерну, а також 15 тисяч літрів дизпалива у залишку.



Фото з місця події

За попередніми оцінками, вартість вилученого товару та обладнання складає приблизно півмільйона гривень. Незаконний трубопровід демонтовано, тривають слідчі дії.