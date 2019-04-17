СБУ задержала российскую ДРГ, совершившую теракт в Киеве, – Грицак

Служба безопасности Украины пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы из России и задержала семерых ее участников, причастных к теракту, который в апреле произошел в Голосеевском районе Киева.

Об этом во время брифинга сообщил глава СБУ Василий Грицак.

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в свою очередь, сообщил, что задержанные – двое граждан РФ, кадровых офицеров военной разведки РФ, и пятеро граждан Украины, которые оказывали им содействие. Еще один гражданин Украины был задержан в среду утром.

Задержанные причастны к покушению на убийство сотрудника разведки Минобороны Украины в Голосеевском районе Киева в апреле 2019,

– рассказал он.

24 канал сообщал о теракте в Голосеевском районе столицы, целью которого было убийство одного из офицеров контрразведки, который произошел в начале апреля. На улице Вильямса взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, который принадлежит офицеру украинских спецслужб, активно участвующему в Операции объединенных сил на Донбассе. К счастью, украинский офицер не пострадал. В тоже время многочисленные травмы получил сам подрывник, который скончался в больнице.

Как ранее сообщал украинский журналист Юрий Бутусов, скорее всего, подрывник вел наблюдение за автомобилем, а также действовал в составе преступной группы. Бутусов добавлял, что это уже не первый случай взрыва машины в Киеве и выразил надежду: то, что мужчину поймали на месте преступления прольет свет на все эти дела. Однако, этого не произошло – подрывник умер так и не приходя в сознание.