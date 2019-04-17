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      СБУ задержала российскую ДРГ, совершившую теракт в Киеве, – Грицак

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      Глава СБУ Василий Грицак
      Глава СБУ Василий Грицак / Фото из открытых источников

      Служба безопасности Украины пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы из России и задержала семерых ее участников, причастных к теракту, который в апреле произошел в Голосеевском районе Киева.

      Об этом во время брифинга сообщил глава СБУ Василий Грицак.

      Читайте также: Взрыв автомобиля разведчика в Киеве как проявление длинных рук Москвы

      Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, в свою очередь, сообщил, что задержанные – двое граждан РФ, кадровых офицеров военной разведки РФ, и пятеро граждан Украины, которые оказывали им содействие. Еще один гражданин Украины был задержан в среду утром.

      Задержанные причастны к покушению на убийство сотрудника разведки Минобороны Украины в Голосеевском районе Киева в апреле 2019,
      – рассказал он.

      24 канал сообщал о теракте в Голосеевском районе столицы, целью которого было убийство одного из офицеров контрразведки, который произошел в начале апреля. На улице Вильямса взорвался автомобиль Chevrolet Evanda, который принадлежит офицеру украинских спецслужб, активно участвующему в Операции объединенных сил на Донбассе. К счастью, украинский офицер не пострадал. В тоже время многочисленные травмы получил сам подрывник, который скончался в больнице.

      Как ранее сообщал украинский журналист Юрий Бутусов, скорее всего, подрывник вел наблюдение за автомобилем, а также действовал в составе преступной группы. Бутусов добавлял, что это уже не первый случай взрыва машины в Киеве и выразил надежду: то, что мужчину поймали на месте преступления прольет свет на все эти дела. Однако, этого не произошло – подрывник умер так и не приходя в сознание.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики СБУ Война на Донбассе Терроризм Анатолий Матиос Василий Грицак
      Источник: Інтерфакс-Україна
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