СБУ затримала російську ДРГ, яка скоїла теракт у Києві, – Грицак

Служба безпеки України припинила діяльність диверсійно-розвідувальної групи з Росії і затримала сімох її учасників, які причетні до теракту, який у квітні стався у Голосіївському районі Києва.

Про це під час брифінгу повідомив глава СБУ Василь Грицак.

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Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, у свою чергу, повідомив, що затримані - двоє громадян РФ, кадрових офіцерів військової розвідки РФ, і п'ятеро громадян України, які надають їм сприяння. Ще один громадянин України був затриманий у середу вранці.

Затримані причетні до замаху на вбивство співробітника розвідники Міноборони України в Голосіївському районі Києва в квітні 2019 року",

– розповів він.

24 канал повідомляв про теракт у Голосіївському районі столиці, метою якого було вбивство одного з офіцерів контррозвідки, стався на початку квітня. На вулиці Вільямса вибухнув автомобіль Chevrolet Evanda, який належить офіцеру українських спецслужб, який бере активну участь в Операції об'єднаних сил на Донбасі. На щастя, український офіцер не постраждав. Натомість численні травми отримав сам підривник, який помер у лікарні.

Як раніше повідомляв український журналіст Юрій Бутусов, найімовірніше, підривник вів спостереження за автомобілем, а також діяв у складі злочинної групи. Бутусов додавав, що це вже не перший випадок вибуху машини у Києві та висловив сподівання: те, що чоловіка упіймали на місці злочину проллє світло на усі ці справи. Проте, цього не сталося – чоловік помер так і не прийшовши до тями.