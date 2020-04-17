СБУ задержала в Одессе боевика "ДНР", который активно воевал против Украины
Служба безопасности 17 апреля задержала боевика псевдо ДНР, который ранее воевал против Украины в составе незаконного вооруженного формирования.
Чоловік входив до складу одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Козачого союзу "Область війська Донського". Про це повідомила СБУ у фейсбуці.
Зверніть увагу На Донбасі було відносно тихо: один бойовик зазнав поранення
У Службі безпеки додали, що затриманий – це житель Донецька, який у 2014 році брав активну участь в бойових діях проти українських військових і сил АТО.
Бойовик воював у районі:
- Вуглегірська;
- Дебальцеве;
- Пісок;
- Спартака;
- Логвинове;
- Донецького аеропорту.
У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків і виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові та Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР",
– розповіли у СБУ.
Під час затримання бойовик надав про себе неправдиві відомості та чинив опір. Зараз йому оголосили про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи організації. Максимальне покарання – до 15 років в'язниці.
Читайте также
-
Драма в Кривом Роге: мужчина расстрелял молодую пару и выпрыгнул с 8 этажасегодня , 14:56
-
Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавирусасегодня , 14:00
-
Из-за песчаной бури под Киевом произошло масштабное ДТП: погибли 4 человека – фотосегодня , 14:28
-
Трамп готов к повторению эпидемии коронавируса в США осеньюсегодня , 10:19
-
Коронавирус еще раз довел, что Россия должна завершить бессмысленную войну с Украиной, - Кулебасегодня , 13:09
-
В России приняли новый закон о выдаче своих паспортов жителям оккупированного Донбассасегодня , 13:25