СБУ затримала в Одесі бойовика "ДНР", який активно воював проти України
Служба безпеки 17 квітня затримала бойовика псевдо ДНР, який раніше воював проти України у складі незаконного збройного формування.
Чоловік входив до складу одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Козачого союзу "Область війська Донського". Про це повідомила СБУ у фейсбуці.
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У Службі безпеки додали, що затриманий – це житель Донецька, який у 2014 році брав активну участь в бойових діях проти українських військових і сил АТО.
Бойовик воював у районі:
- Вуглегірська;
- Дебальцеве;
- Пісок;
- Спартака;
- Логвинове;
- Донецького аеропорту.
У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків і виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові та Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР",
– розповіли у СБУ.
Під час затримання бойовик надав про себе неправдиві відомості та чинив опір. Зараз йому оголосили про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи організації. Максимальне покарання – до 15 років в'язниці.
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