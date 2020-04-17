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      СБУ затримала в Одесі бойовика "ДНР", який активно воював проти України

      -
      СБУ затримала бойовика / glavred.info

      Служба безпеки 17 квітня затримала бойовика псевдо ДНР, який раніше воював проти України у складі незаконного збройного формування.

      Чоловік входив до складу одного з розвідувально-диверсійних підрозділів батальйону "Козачого союзу "Область війська Донського". Про це повідомила СБУ у фейсбуці.

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      У Службі безпеки додали, що затриманий – це житель Донецька, який у 2014 році брав активну участь в бойових діях проти українських військових і сил АТО.

      Бойовик воював у районі:

      • Вуглегірська;
      • Дебальцеве;
      • Пісок;
      • Спартака;
      • Логвинове;
      • Донецького аеропорту.

      У 2018 році зловмисник покинув лави бойовиків і виїхав на підконтрольну територію України. Переховувався в Харкові та Києві. Згодом переїхав до Одеси, де отримав нові документи. Весь цей час ретельно приховував свою участь у незаконних збройних формуваннях "ДНР",
      – розповіли у СБУ.

      Під час затримання бойовик надав про себе неправдиві відомості та чинив опір. Зараз йому оголосили про підозру за статтею про участь у терористичній групі чи організації. Максимальне покарання – до 15 років в'язниці.

       

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Тероризм Проросійські бойовики Війна на Донбасі Війна СБУ Новини України
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