На Донбасі було відносно тихо: один бойовики зазнав поранення

Упродовж доби 16 квітня проросійські бойовики на Донбасі лише один раз порушили режим припинення вогню.

За інформацією пресентру Об’єднаних сил, сталося це поблизу селища Піски. Тут окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

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На щастя, внаслідок ворожого обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав.

У штабі підкреслюють, що українські воїни вжили необхідні заходи для припинення ворожого вогню та дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього бойовики відмовилися від подальших провокацій українських підрозділів.

За даними розвідки, 16 квітня українські підрозділи поранили одного проросійського найманця.

Упродовж поточної доби 17 квітня бойовики вогневу активність не проявляли. Водночас втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Упродовж доби 15 квітня проросійські бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. На щастя, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців не було. Натомість щонайменше два окупанти зазнали поранення.

Зверніть увагу! Від початку 2020 року на Донбасі загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу