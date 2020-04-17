07:40
17 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      На Донбасі було відносно тихо: один бойовики зазнав поранення

      -
      Як минула доба на Донбасі / "Слово і діло"

      Упродовж доби 16 квітня проросійські бойовики на Донбасі лише один раз порушили режим припинення вогню.

      За інформацією пресентру Об’єднаних сил, сталося це поблизу селища Піски. Тут окупанти обстріляли українські позиції з автоматичних станкових гранатометів.

      Зверніть увагу Новий доказ російської інтервенції: волонтери ідентифікували підрозділ танкістів РФ на Донбасі

      На щастя, внаслідок ворожого обстрілу ніхто з українських воїнів не постраждав.

      У штабі підкреслюють, що українські воїни вжили необхідні заходи для припинення ворожого вогню та дали відповідь зі штатного озброєння. Після цього бойовики відмовилися від подальших провокацій українських підрозділів.

      За даними розвідки, 16 квітня українські підрозділи поранили одного проросійського найманця.

      Упродовж поточної доби 17 квітня бойовики вогневу активність не проявляли. Водночас втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

      Упродовж доби 15 квітня проросійські бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції. На щастя, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців не було. Натомість щонайменше два окупанти зазнали поранення.

      Зверніть увагу! Від початку 2020 року на Донбасі загинули 45 військових. З поіменним списком героїв можна ознайомитися тут.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
      Олександр Бевза
      16 квітня , 21:00 "Врятувати українську економіку": новий серіал, у якому Зеленський грає президента
      Антон Голобородько