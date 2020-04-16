Військові потужно відповіли на обстріл окупантів: поранені 2 проросійських бойовиків
Упродовж 15 квітня проросійські найманські на Донбасі раз по разу влаштовували обстріл по позиціях українських захисників. Усі ці дії не залишилися без відповіді: оборонці змусили припинити окупантів обстріли та дотримуватися режиму тиші. Щонайменше двоє бойовиків отримали поранення.
Ворог намагався спровокувати військових біля Попасної. Там захисників обстріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні ООС.
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На провокаційні обстріли українські військовослужбовці дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулись до дотримання режиму "Тиші",
– мовиться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
На щастя, за добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.
Водночас, агресивні дії противника й надалі отримали адекватну й невідворотну відповідь з боку захисників.
За даними розвідки, 15 квітня українські підрозділи поранили двох російських найманців. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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