Военные мощно ответили на обстрел оккупантов: ранены 2 пророссийских боевиков
В течение 15 апреля пророссийские наемники на Донбассе раз за разом устраивали обстрелы по позициям украинских защитников. Все эти действия не остались без ответа: защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы и соблюдать режим тишины. По меньшей мере двое боевиков получили ранения.
Ворог намагався спровокувати військових біля Попасної. Там захисників обстріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні ООС.
Важливо Обмін полоненими: кого Росія поверне Україні
На провокаційні обстріли українські військовослужбовці дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулись до дотримання режиму "Тиші",
– мовиться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
На щастя, за добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.
Водночас, агресивні дії противника й надалі отримали адекватну й невідворотну відповідь з боку захисників.
За даними розвідки, 15 квітня українські підрозділи поранили двох російських найманців. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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