Военные мощно ответили на обстрел оккупантов: ранены 2 пророссийских боевиков

В течение 15 апреля пророссийские наемники на Донбассе раз за разом устраивали обстрелы по позициям украинских защитников. Все эти действия не остались без ответа: защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы и соблюдать режим тишины. По меньшей мере двое боевиков получили ранения.

Ворог намагався спровокувати військових біля Попасної. Там захисників обстріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні ООС.

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На провокаційні обстріли українські військовослужбовці дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулись до дотримання режиму "Тиші",

– мовиться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

На щастя, за добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.

Водночас, агресивні дії противника й надалі отримали адекватну й невідворотну відповідь з боку захисників.

За даними розвідки, 15 квітня українські підрозділи поранили двох російських найманців. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.



Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу