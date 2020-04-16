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      Военные мощно ответили на обстрел оккупантов: ранены 2 пророссийских боевиков

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      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото / 24 канал

      В течение 15 апреля пророссийские наемники на Донбассе раз за разом устраивали обстрелы по позициям украинских защитников. Все эти действия не остались без ответа: защитники заставили оккупантов прекратить обстрелы и соблюдать режим тишины. По меньшей мере двое боевиков получили ранения.

      Ворог намагався спровокувати військових біля Попасної. Там захисників обстріляли із великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А біля села Кримське підрозділи Об’єднаних сил зафіксували використання противником гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Про це мовиться у ранковому зведенні ООС.

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      На провокаційні обстріли українські військовослужбовці дали результативну та адекватну відповідь, тож надвечір окупанти в цьому районі повернулись до дотримання режиму "Тиші",
      – мовиться у повідомленні.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв українські позиції поруч з селом Водяне з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.

      На щастя, за добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.

      Водночас, агресивні дії противника й надалі отримали адекватну й невідворотну відповідь з боку захисників.

      За даними розвідки, 15 квітня українські підрозділи поранили двох російських найманців. Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости Луганска Новости Донецка Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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