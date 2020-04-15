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      Обмен пленными: кого Россия вернет Украине

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      Уже вскоре должен состояться очередной обмен пленными. В списках террористических группировок, финансируемых Кремлем, фигурируют 18 человек. Среди них есть военные, а также те, кого в ОРДЛО обвиняют в так называемой государственной измене и шпионаже в пользу СБУ. Кого обменяют, а кто останется – читайте дальше.

      Николай Гриненко – разведчик 79 бригады. Он один из тех, чье имя есть в списках на обмен, опубликованных террористической ДНР. Всего в нем 8 фамилий. В прошлом году 23 января попал в плен.

      Важно Стороны согласовали все детали обмена пленными, который состоится на этой неделе

      За неделю российские оккупанты выложили видео "допроса". Пленный критиковал украинскую армию и власть. Затем российские оккупанты еще водили его по Донецку и показывали руины, таким образом оказывали моральное и физическое давление.

      "Говорил, что психологически сильно трудно. Он очень переживал за нас, как мы. Говорю: "Мы здесь на свободе. А ты как там?" А он: "Все хорошо", – вспомнила мама пленного Ольга Гриненко.


      Николай Гриненко / Скриншот из видео

      Еще один военный из 53 бригады – Виктор Шайдов. Год назад грузовик с восемью украинскими воинами случайно заехал на территорию врага.

      Остальные в списках – гражданские, обвиняемые или в сотрудничестве с СБУ, или в так называемой государственной измене. Большинство приговоров в террористической "ЛНР" – аналогичны. Там опубликовали список из 11 человек.

      К слову Украина вернет из плена боевиков десятки людей, – Резников о деталях обмена

      Каждый освобожденный – это важно. Но в застенках террористических группировок остаются еще сотни наших соотечественников, в том числе и тех, кто действительно выполнял важную работу для восстановления украинской власти в ОРДЛО. Мы же потеряли все козыри во время большого декабрьского обмена.

      "На территории ОРДЛО мы видим верхушку айсберга. По официальным данным, которые мы слышим, речь идет о 200 человек, содержащихся в подвалах, но их настоящее количество в разы больше", – пояснил глава Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

      Когда состоится обмен пленными

      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины Пророссийские боевики Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Обмен пленными
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