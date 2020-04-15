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      Обмін полоненими: кого Росія поверне Україні

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      Уже незабаром має відбутися черговий обмін полоненими. У списках терористичних угрупувань, фінансованих Кремлем, фігурують 18 осіб. Серед них є військові, а також ті, кого в ОРДЛО звинувачують у так званій державній зраді та шпигунстві на користь СБУ. Кого обміняють, а хто залишиться – читайте далі.

      Микола Гриненко – розвідник 79 бригади. Він один із тих, чиє ім'я є у списках на обмін, опублікованих терористичною ДНР. Загалом у ньому 8 прізвищ. Торік 23 січня потрапив у полон. 

      Важливо Сторони узгодили усі деталі обміну полоненими, який відбудеться цього тижня

      За тиждень російські окупанти виклали відео "допиту". Полонений критикував українське військо і владу. Потім російські окупанти іще водили його Донецьком і показували руїни, у такий спосіб чинили моральний та фізичний тиск.

      "Казав, що психологічно сильно важко. Він дуже переживав за нас, як ми. Кажу: "Ми тут на свободі. А ти як там?", а він: "Все добре", – пригадала мама полоненого Ольга Гриненко.


      Микола Гриненко / Скриншот з відео

      Ще один військовий із 53 бригади – Віктор Шайдов. Рік тому вантажівка з вісьмома українськими вояками випадково заїхала на територію ворога.

      Решта у списках – цивільні, звинувачені або в співпраці з СБУ, або у так званій державній зраді. Більшість вироків у терористичній "ЛНР" – аналогічні. Там опублікували список із 11 осіб.

      До слова Україна поверне з полону бойовиків десятки людей, – Резніков про деталі обміну

      Кожен звільнений – це важливо. Але в застінках терористичних угруповань залишаються ще сотні наших співвітчизників, зокрема і тих, хто справді виконував важливу роботу для відновлення української влади в ОРДЛО. Ми ж втратили всі козирі під час великого грудневого обміну.

      "На території ОРДЛО ми бачимо верхівку айсбергу. За офіційними даними, які ми чуємо, мова йде про 200 людей, які утримуються в підвалах, але їхня справжня кількість у рази більша", – пояснив голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

      Коли відбудеться обмін полоненими

      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Проросійські бойовики Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Обмін полоненими
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