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      Обмін полоненими відбудеться 16 квітня, – ЗМІ

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      Обмін полоненими відбудеться 16 квітня / 24 канал

      Обмін утримуваними особами з окупованим Донбасом має відбутися до кінця тижня та не пізніше Великодня. Попередньо, обмін відбудеться у четвер, 16 квітня.

      Джерела у місії ОБСЄ на Донбасі та в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про це "Громадському".

      Можливі списки тут Бойовики назвали імовірний список на обмін: військових там майже немає

      Початок обміну запланований на 16:00, він відбудеться на КПВВ "Майорське".

      Однак через карантин в Україні журналістів не пустять висвітлювати процес, а на місці події буде знімати тільки камера Офісу Президента України.

      Що відомо про майбутній обмін полоненими:

      • Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.
      • Тристороння контактна група ще раніше погодила списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дату – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
      • У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не будуть включені кримчани.
      • Усі бранці окупантів, що повернуться додому, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію через коронавірус.

      Обмін полоненими до Великодня: в чому перевага України – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини політики Окуповані території Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Проросійські бойовики Обмін полоненими Новини України
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