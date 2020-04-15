Обмін полоненими відбудеться 16 квітня, – ЗМІ
Обмін утримуваними особами з окупованим Донбасом має відбутися до кінця тижня та не пізніше Великодня. Попередньо, обмін відбудеться у четвер, 16 квітня.
Джерела у місії ОБСЄ на Донбасі та в Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про це "Громадському".
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Початок обміну запланований на 16:00, він відбудеться на КПВВ "Майорське".
Однак через карантин в Україні журналістів не пустять висвітлювати процес, а на місці події буде знімати тільки камера Офісу Президента України.
Що відомо про майбутній обмін полоненими:
- Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.
- Тристороння контактна група ще раніше погодила списки для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дату – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
- У списках, які підготували для великоднього обміну полоненими, не будуть включені кримчани.
- Усі бранці окупантів, що повернуться додому, пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію через коронавірус.
Обмін полоненими до Великодня: в чому перевага України – читайте за посиланням.
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