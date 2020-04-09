Обмін полоненими до Пасхи: в чому перевага України

Обмін полоненими з великою імовірністю відбудеться. Повернення заручників Росії – перемога української дипломатії. Важливо уникнути пасток Кремля і ще раз показати, що Росія – сторона збройного конфлікту.

Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Процес обміну розблокований. Ми повертаємо людей, які перебували в полоні окупантів ще з 2015-2016 років. Цей факт Україна повинна використати на всіх міжнародних майданчиках, щоб наочно показати: всіма процесами в ОРДЛО керує Кремль,

– наголошує Дмитро Снєгирьов.

Експерт нагадує: Росія в останній момент погодилася. При цьому так зване окупаційне керівництво ОРДЛО заявляло про неможливість обміну. Тому, якщо він відбудеться, то це знову підтвердить, що Росія повністю контролює ОРДЛО.

При цьому, за словами експерта, Україні необхідно уникнути кількох російських пасток. Зокрема, обмін полоненими повинен відбутися напередодні релігійних свят, і в цьому небезпека для України. Росія спробує використати цей факт в якості пропаганди образу миротворця. Тому Україні в процесі обміну треба запропонувати своє бачення.

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По-друге, якщо не буде юридичної очистки незаконно утримуваних Росією українських громадян, вони не зможуть у майбутньому перетинати кордон України. Росія подасть їх у міжнародний розшук, і наших громадян можуть затримати в країнах ЄС. По-третє, Росія може використати обмін полоненим для реанімації нормандських домовленостей – виконання Україною політичної частини мінських угод, імплементації в наше законодавство так званої формули Штайнмаєра.

Росія знову включила принцип гойдалки: з одного боку, погоджується на обмін полоненими, з іншого, – тисне на Україну, посилюючи військову напругу на Донбасі. Водночас Росія відмовляється від розведення військ у тих пунктах, на яких наполягає Україна,

– підкреслює Снєгирьов.

Про що домовилися учасники Тристоронньої контактної групи