Обмін полоненими до Пасхи: в чому перевага України
Обмін полоненими з великою імовірністю відбудеться. Повернення заручників Росії – перемога української дипломатії. Важливо уникнути пасток Кремля і ще раз показати, що Росія – сторона збройного конфлікту.
Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
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Процес обміну розблокований. Ми повертаємо людей, які перебували в полоні окупантів ще з 2015-2016 років. Цей факт Україна повинна використати на всіх міжнародних майданчиках, щоб наочно показати: всіма процесами в ОРДЛО керує Кремль,
– наголошує Дмитро Снєгирьов.
Експерт нагадує: Росія в останній момент погодилася. При цьому так зване окупаційне керівництво ОРДЛО заявляло про неможливість обміну. Тому, якщо він відбудеться, то це знову підтвердить, що Росія повністю контролює ОРДЛО.
При цьому, за словами експерта, Україні необхідно уникнути кількох російських пасток. Зокрема, обмін полоненими повинен відбутися напередодні релігійних свят, і в цьому небезпека для України. Росія спробує використати цей факт в якості пропаганди образу миротворця. Тому Україні в процесі обміну треба запропонувати своє бачення.
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По-друге, якщо не буде юридичної очистки незаконно утримуваних Росією українських громадян, вони не зможуть у майбутньому перетинати кордон України. Росія подасть їх у міжнародний розшук, і наших громадян можуть затримати в країнах ЄС. По-третє, Росія може використати обмін полоненим для реанімації нормандських домовленостей – виконання Україною політичної частини мінських угод, імплементації в наше законодавство так званої формули Штайнмаєра.
Росія знову включила принцип гойдалки: з одного боку, погоджується на обмін полоненими, з іншого, – тисне на Україну, посилюючи військову напругу на Донбасі. Водночас Росія відмовляється від розведення військ у тих пунктах, на яких наполягає Україна,
– підкреслює Снєгирьов.
Про що домовилися учасники Тристоронньої контактної групи
- Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх. Наприкінці 2019 року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців.
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.
- Раніше проросійські бойовики на Донбасі запропонували список українців, яких можуть звільнити у межах обміну. Українська влада одразу не погодилася на умови окупантів.
- Крім того, на засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.
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