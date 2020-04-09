Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины

Обмен пленными с большой вероятностью произойдет. Возвращение заложников России – победа украинской дипломатии. Важно избежать ловушек Кремля и еще раз показать, что Россия – сторона вооруженного конфликта.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Процесс обмена разблокирован. Мы возвращаем людей, которые находились в плену оккупантов еще с 2015-2016 годов. Этот факт Украина должна использовать на всех международных площадках, чтобы наглядно показать: всеми процессами в ОРДЛО руководит Кремль,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

Эксперт напоминает: Россия в последний момент согласилась. При этом так называемое оккупационное руководство ОРДЛО заявляло о невозможности обмена. Поэтому, если он состоится, то это опять подтвердит, что Россия полностью контролирует ОРДЛО.

При этом, по словам эксперта, Украине необходимо избежать нескольких российских ловушек. В частности, обмен пленными должен состояться накануне религиозных праздников, и в этом опасность для Украины. Россия попытается использовать этот факт в качестве пропаганды образа миротворца. Поэтому Украине в процессе обмена нужно предложить свое видение.

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Во-вторых, если не будет юридической очистки незаконно удерживаемых Россией украинских граждан, они не смогут в будущем пересекать границу Украины. Россия подаст их в международный розыск, и наших граждан могут задержать в странах ЕС. В-третьих, Россия может использовать обмен пленным для реанимации нормандских договоренностей – выполнения Украиной политической части минских соглашений, имплементации в наше законодательство так называемой формулы Штайнмайера.

Россия снова включила принцип качели: с одной стороны, соглашается на обмен пленными, с другой – давит на Украину, усиливая военное напряжение на Донбассе. В то же время Россия отказывается от разведения войск в тех пунктах, на которых настаивает Украина,

– подчеркивает Снегирев.

О чем договорились участники Трехсторонней контактной группы