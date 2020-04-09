Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины
Обмен пленными с большой вероятностью произойдет. Возвращение заложников России – победа украинской дипломатии. Важно избежать ловушек Кремля и еще раз показать, что Россия – сторона вооруженного конфликта.
Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.
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Процесс обмена разблокирован. Мы возвращаем людей, которые находились в плену оккупантов еще с 2015-2016 годов. Этот факт Украина должна использовать на всех международных площадках, чтобы наглядно показать: всеми процессами в ОРДЛО руководит Кремль,
– отмечает Дмитрий Снегирев.
Эксперт напоминает: Россия в последний момент согласилась. При этом так называемое оккупационное руководство ОРДЛО заявляло о невозможности обмена. Поэтому, если он состоится, то это опять подтвердит, что Россия полностью контролирует ОРДЛО.
При этом, по словам эксперта, Украине необходимо избежать нескольких российских ловушек. В частности, обмен пленными должен состояться накануне религиозных праздников, и в этом опасность для Украины. Россия попытается использовать этот факт в качестве пропаганды образа миротворца. Поэтому Украине в процессе обмена нужно предложить свое видение.
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Во-вторых, если не будет юридической очистки незаконно удерживаемых Россией украинских граждан, они не смогут в будущем пересекать границу Украины. Россия подаст их в международный розыск, и наших граждан могут задержать в странах ЕС. В-третьих, Россия может использовать обмен пленным для реанимации нормандских договоренностей – выполнения Украиной политической части минских соглашений, имплементации в наше законодательство так называемой формулы Штайнмайера.
Россия снова включила принцип качели: с одной стороны, соглашается на обмен пленными, с другой – давит на Украину, усиливая военное напряжение на Донбассе. В то же время Россия отказывается от разведения войск в тех пунктах, на которых настаивает Украина,
– подчеркивает Снегирев.
О чем договорились участники Трехсторонней контактной группы
- О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что до следующей встречи обменяют пленных по формату всех на всех. В конце 2019 года состоялся один большой обмен пленными с боевиками, в рамках которого домой вернулись 76 украинцев.
- 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи, то есть 19 апреля.
- Ранее пророссийские боевики на Донбассе предложили список украинцев, которых могут освободить в рамках обмена. Украинская власть сразу не согласилась на условия оккупантов.
- Кроме того, на заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.
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