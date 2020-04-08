Новый обмен пленными будет до Пасхи, – офис Президента
Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию. Сторонам удалось достичь принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.
Во время переговоров руководитель ОПУ Андрей Ермак отметил, что первоочередные усилия целесообразно направить именно на решение безопасности и гуманитарным вопросам, говорится на сайте президента.
Важно Украина хочет, чтобы ТКГ в Минске вела переговоры в режиме "24 на 7", – СМИ
Андрей Ермак подчеркнул важность полного, всеобъемлющего и бессрочного соблюдения режима прекращения огня на постоянной основе.
Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погибли 43 военных. Поименный список героев – здесь.
Стороны также договорились относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позже Пасхи.
Ранее пророссийские боевики на Донбассе предложили список украинцев, которых могут освободить в рамках обмена. Впрочем украинская власть сразу не согласилась на условия оккупантов.
Кроме того, на заседании ТКГ обсудили вопросы гуманитарного разминирования территорий. Стороны должны предоставить ОБСЕ список таких объектов для разминирования и гарантировать безопасность на всех участках.
Важно! О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что до следующей встречи обменяют пленных по формату всех на всех.
В конце года состоялся один крупный обмен пленными с боевиками, в пределах которого домой вернулись 76 украинцев.
Что известно о списках, которые предлагали оккупанты?
Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинской власти списки удерживаемых ими людей, которых они готовы отпустить в пределах обмена.
Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включают лишь 19 человек. Большинство людей в списке – студенты или пенсионеры, которых боевики обвинили в "шпионаже в пользу СБУ".
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