Новий обмін полоненими буде до Великодня, – Офіс Президента

Тристороння контрактна група провела відеоконференцію. Сторонам вдалося досягнути принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня, тобто 19 квітня.

Під час переговорів керівник ОПУ Андрій Єрмак наголосив, що першочергові зусилля доцільно спрямувати саме на вирішення безпекових і гуманітарних питань, мовиться на сайті президента.

Важливо Україна хоче, щоб ТКГ у Мінську вела переговори в режимі "24 на 7", – ЗМІ

Андрій Єрмак підкреслив важливість повного, всеосяжного та безстрокового дотримання режиму припинення вогню на сталій основі.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинули 43 військових. Поіменний список героїв – тут.

Сторони також домовилися щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня.

Раніше проросійські бойовики на Донбасі запропонували список українців, яких можуть звільнити у межах обміну. Втім українська влада одразу не погодилася на умови окупантів.

Крім того, на засіданні ТКГ обговорили питання гуманітарного розмінування територій. Сторони мають надати ОБСЄ список таких об'єктів для розмінування та гарантувати безпеку на всіх ділянках.

Важливо! Про новий обмін полоненими домовилися під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.



Наприкінці року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців.

Що відомо про списки, які пропонували окупанти? Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних ними людей, яких вони готові відпустити у межах обміну.



Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включають лише 19 людей. Більшість людей у списку – студенти або пенсіонери, яких бойовики звинуватили у "шпигунстві на користь СБУ".