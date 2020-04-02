Бойовики назвали людей, яких хочуть віддати на обмін: список

Проросійські бойовики назвали імена людей, яких хочуть звільнити у межах майбутнього обміну. Попри те, що у підвалах бойовиків досі перебувають сотні українців, ті висловили готовність відпустити лише 17 осіб.

Про підготовку спискі підконтрольними Росії недореспубліками повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Люди, яких утримують донецькі бойовики:

Алакоз Олександр Федорович, дата народження – 26 липня 1991 року;

Гриненко Микола Миколайович – 9 червня 1998 року;

Ілюхін Микола Вікторович – 25 листопада 1959 року;

Карась Володимир Володимирович – 29 червня 1968 року;

Костєв Євген Ігорович – 5 травня 1980 року;

Помеляйко Олександр Володимирович – 21 вересня 1986 року;

Садовський Олександр Петрович – 12 травня 1976 року;

Шайдов Віктор Анатолійович – 27 жовтня 1970 року.

Список утримуваних луганськими бойовиками:

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Жодної інформації про цих людей у вільному доступі практично немає. Вдалося знайти щось на кшталт того, що, наприклад, Олександр Алакоз станом на 2015 рік навчався у Донецьку. Там він і народився.

З цього можна зробити висновок, що усі ті, кого бойовики наразі готові обміняти – цивільні, які опинилися у підвалах. Військовополонених наразі у списках немає.

Що відомо про підготовку чергового обміну полоненими?Про це було домовлено ще під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.



Наприкінці року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців. З того часу у Мінську обговорюється підготовка наступного обміну.