15:29
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бойовики назвали людей, яких хочуть віддати на обмін: список

      - Читать новость на русском
      Бойовики заявили про готовність віддати Україні у межах обміну 17 людей

      Проросійські бойовики назвали імена людей, яких хочуть звільнити у межах майбутнього обміну. Попри те, що у підвалах бойовиків досі перебувають сотні українців, ті висловили готовність відпустити лише 17 осіб.

      Про підготовку спискі підконтрольними Росії недореспубліками повідомляє видання "Радіо Свобода".

      Важливо Єрмак розповів, що заважає провести новий обмін полоненими

      Люди, яких утримують донецькі бойовики:

      • Алакоз Олександр Федорович, дата народження – 26 липня 1991 року;
      • Гриненко Микола Миколайович – 9 червня 1998 року;
      • Ілюхін Микола Вікторович – 25 листопада 1959 року;
      • Карась Володимир Володимирович – 29 червня 1968 року;
      • Костєв Євген Ігорович – 5 травня 1980 року;
      • Помеляйко Олександр Володимирович – 21 вересня 1986 року;
      • Садовський Олександр Петрович – 12 травня 1976 року;
      • Шайдов Віктор Анатолійович – 27 жовтня 1970 року.

      Список утримуваних луганськими бойовиками:

      • Желдак В. А.
      • Можаєв В. В.
      • Миронич С. В.
      • Полозов Н. Н.
      • Попова А. А.
      • Русинов С. В.
      • Сливка И. Д.
      • Сливка А. Д.
      • Табачний А. Е.
      • Штиль А. П.
      • Яковенко А. А.

      Жодної інформації про цих людей у вільному доступі практично немає. Вдалося знайти щось на кшталт того, що, наприклад, Олександр Алакоз станом на 2015 рік навчався у Донецьку. Там він і народився.

      З цього можна зробити висновок, що усі ті, кого бойовики наразі готові обміняти – цивільні, які опинилися у підвалах. Військовополонених наразі у списках немає.

      Що відомо про підготовку чергового обміну полоненими?Про це було домовлено ще під час нормандської зустрічі у грудні 2019 року. Тоді Україна і Росія домовилися, що до наступної зустрічі обміняють полонених за форматом усіх на всіх.

      Наприкінці року відбувся один великий обмін полоненими з бойовиками, у межах якого додому повернулися 76 українців. З того часу у Мінську обговорюється підготовка наступного обміну.

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Проросійські бойовики Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини України Новини політики
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:48 Скільки нардепів не пропустили жодного засідання Ради у березні: дані КВУ
      Новини України 2698
      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 140265
      сьогодні , 10:34 Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців
      Новини України 4199
      сьогодні , 12:00 Смертельний відпочинок в Криму
      Блоги 4325
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 4077
      сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
      Медицина 204296
      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 3984
      сьогодні , 11:27 У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня
      Новини світу 3812
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      сьогодні , 07:20 Морги та поховальна індустрія США: як погіршується ситуація з коронавірусом
      Анатолій Максимов
      Залиште відгук