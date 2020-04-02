Боевики назвали людей, которых хотят отдать на обмен: список
Пророссийские боевики назвали имена людей, которых хотят освободить в рамках предстоящего обмена. Несмотря на то, что в подвалах боевиков до сих пор находятся сотни украинцев, те выразили готовность отпустить только 17 человек.
О подготовке списков подконтрольными России недореспубликами сообщает издание "Радио Свобода".
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Люди, которых удерживают донецкие боевики:
- Алакоз Александр Федорович, дата рождения – 26 июля 1991 года;
- Гриненко Николай Николаевич – 9 июня 1998 года;
- Илюхин Николай Викторович – 25 ноября 1959 года;
- Карась Владимир Владимирович – 29 июня 1968 года;
- Костев Евгений Игоревич – 5 мая 1980 года;
- Помеляйко Александр Владимирович – 21 сентября 1986 года;
- Садовский Александр Петрович – 12 мая 1976 года;
- Шайдов Виктор Анатольевич – 27 октября 1970 года.
Список удерживаемых луганскими боевиками:
- Желдак В. А.
- Можаев В. В.
- Миронич С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С. В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачный А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Никакой информации об этих людях в свободном доступе практически нет. Удалось найти что-то вроде того, что, например, Александр Алакоз по состоянию на 2015 год учился в Донецке. Там он и родился.
Из этого можно сделать вывод, что все те, кого боевики сейчас готовы обменять – гражданские, которые оказались в подвалах. Военнопленных пока в списках нет.
Что известно о подготовке очередного обмена пленными?Об этом было договорено еще во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.
В конце года состоялся один большой обмен пленными с боевиками, в рамках которого домой вернулись 76 украинцев. С тех пор в Минске обсуждается подготовка следующего обмена.
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