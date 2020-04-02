16:31
2 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 РЫНОК ЗЕМЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Боевики назвали людей, которых хотят отдать на обмен: список

      - Читати новину українською
      Боевики заявили о готовности отдать Украине в рамках обмена 17 человек

      Пророссийские боевики назвали имена людей, которых хотят освободить в рамках предстоящего обмена. Несмотря на то, что в подвалах боевиков до сих пор находятся сотни украинцев, те выразили готовность отпустить только 17 человек.

      О подготовке списков подконтрольными России недореспубликами сообщает издание "Радио Свобода".

      Важно Ермак рассказал, что мешает провести новый обмен пленными

      Люди, которых удерживают донецкие боевики:

      • Алакоз Александр Федорович, дата рождения – 26 июля 1991 года;
      • Гриненко Николай Николаевич – 9 июня 1998 года;
      • Илюхин Николай Викторович – 25 ноября 1959 года;
      • Карась Владимир Владимирович – 29 июня 1968 года;
      • Костев Евгений Игоревич – 5 мая 1980 года;
      • Помеляйко Александр Владимирович – 21 сентября 1986 года;
      • Садовский Александр Петрович – 12 мая 1976 года;
      • Шайдов Виктор Анатольевич – 27 октября 1970 года.

      Список удерживаемых луганскими боевиками:

      • Желдак В. А.
      • Можаев В. В.
      • Миронич С. В.
      • Полозов Н. Н.
      • Попова А. А.
      • Русинов С. В.
      • Сливка И. Д.
      • Сливка А. Д.
      • Табачный А. Е.
      • Штиль А. П.
      • Яковенко А. А.

      Никакой информации об этих людях в свободном доступе практически нет. Удалось найти что-то вроде того, что, например, Александр Алакоз по состоянию на 2015 год учился в Донецке. Там он и родился.

      Из этого можно сделать вывод, что все те, кого боевики сейчас готовы обменять – гражданские, которые оказались в подвалах. Военнопленных пока в списках нет.

      Что известно о подготовке очередного обмена пленными?Об этом было договорено еще во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.

      В конце года состоялся один большой обмен пленными с боевиками, в рамках которого домой вернулись 76 украинцев. С тех пор в Минске обсуждается подготовка следующего обмена.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ Война на Донбассе Обмен пленными
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 12:38 Украинка, которая обслуживала больных коронавирусом в Италии, скрыла это на границе
      Новини України 3348
      сегодня , 11:31 В Чехии чрезвычайное положение продлят до 11 мая
      Новини світу 4063
      сегодня , 12:00 Смертельный отдых в Крыму
      Блоги 5478
      сегодня , 13:35 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 204727
      сегодня , 09:34 Люди верят, что мы все можем погибнуть, – разговор с известным социологом
      Новини України 3301
      сегодня , 12:52 Нарушение карантина: в Киеве на 17 тысяч гривен оштрафовали уже 5 человек
      Новини України 3812
      сегодня , 11:34 СБУ провела обыск в лаборатории Пальчевского Eurolab
      Новини України 4296
      сегодня , 11:06 Коронавирус в России зафиксировано более 3500 больных
      Лікування 140733
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 16:01 Угрозы и вымогательство: как российские боевики препятствуют работе ОБСЕ
      Михайло Макарук
      сегодня , 11:46 Коронавирус и мошенники: как обманывают и куда жаловаться
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук