Боевики назвали людей, которых хотят отдать на обмен: список

Пророссийские боевики назвали имена людей, которых хотят освободить в рамках предстоящего обмена. Несмотря на то, что в подвалах боевиков до сих пор находятся сотни украинцев, те выразили готовность отпустить только 17 человек.

О подготовке списков подконтрольными России недореспубликами сообщает издание "Радио Свобода".

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Люди, которых удерживают донецкие боевики:

Алакоз Александр Федорович, дата рождения – 26 июля 1991 года;

Гриненко Николай Николаевич – 9 июня 1998 года;

Илюхин Николай Викторович – 25 ноября 1959 года;

Карась Владимир Владимирович – 29 июня 1968 года;

Костев Евгений Игоревич – 5 мая 1980 года;

Помеляйко Александр Владимирович – 21 сентября 1986 года;

Садовский Александр Петрович – 12 мая 1976 года;

Шайдов Виктор Анатольевич – 27 октября 1970 года.

Список удерживаемых луганскими боевиками:

Желдак В. А.

Можаев В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачный А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Никакой информации об этих людях в свободном доступе практически нет. Удалось найти что-то вроде того, что, например, Александр Алакоз по состоянию на 2015 год учился в Донецке. Там он и родился.

Из этого можно сделать вывод, что все те, кого боевики сейчас готовы обменять – гражданские, которые оказались в подвалах. Военнопленных пока в списках нет.

Что известно о подготовке очередного обмена пленными?Об этом было договорено еще во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что к следующей встрече обменяют пленных по формату всех на всех.



В конце года состоялся один большой обмен пленными с боевиками, в рамках которого домой вернулись 76 украинцев. С тех пор в Минске обсуждается подготовка следующего обмена.