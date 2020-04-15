Обмен пленными состоится 16 апреля, – СМИ
Обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом должен состояться до конца недели и не позже Пасхи. Предварительно, обмен состоится в четверг, 16 апреля.
Источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины сообщили об этом "Громадському".
Возможные списки здесь Боевики назвали вероятный список на обмен: военных там почти нет
Начало обмена запланирован на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".
Однако из-за карантина в Украине журналистов не пустят освещать процесс, а на месте происшествия будет снимать только камера Офиса Президента Украины.
Что известно о предстоящем обмене пленными:
- О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что до следующей встречи обменяют пленных по формату всех на всех.
- Трехсторонняя контактная группа еще ранее согласовала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дату – не позже Пасхи, то есть 19 апреля.
- В списки, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не будут включены крымчане.
- Все пленники оккупантов, что вернутся домой, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию из-за коронавируса.
Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины – читайте по ссылке.
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