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      Обмен пленными состоится 16 апреля, – СМИ

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      Обмін полоненими відбудеться 16 квітня / 24 канал

      Обмен удерживаемыми лицами с оккупированным Донбассом должен состояться до конца недели и не позже Пасхи. Предварительно, обмен состоится в четверг, 16 апреля.

      Источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел Украины сообщили об этом "Громадському".

      Возможные списки здесь Боевики назвали вероятный список на обмен: военных там почти нет

      Начало обмена запланирован на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".

      Однако из-за карантина в Украине журналистов не пустят освещать процесс, а на месте происшествия будет снимать только камера Офиса Президента Украины.

      Что известно о предстоящем обмене пленными:

      • О новом обмене пленными договорились во время нормандской встречи в декабре 2019 года. Тогда Украина и Россия договорились, что до следующей встречи обменяют пленных по формату всех на всех.
      • Трехсторонняя контактная группа еще ранее согласовала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также дату – не позже Пасхи, то есть 19 апреля.
      • В списки, которые подготовили для пасхального обмена пленными, не будут включены крымчане.
      • Все пленники оккупантов, что вернутся домой, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию из-за коронавируса.

      Обмен пленными до Пасхи: в чем преимущество Украины – читайте по ссылке.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Пророссийские боевики Обмен пленными
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